الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واستواصل جمعية أعمال للتنمية الأسرية بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي "البرنامج الحرفي"، تحت شعار "أنامل صانعة لأعمال واعدة"، ويهدف إلى تزويد المستفيدين الذين ترعاهم الجمعية بالمهارات الحرفية بهدف تعزيز ثقافة العمل التنموي القائم على أسس ومعايير تحقق الاستدامة التنموية، حيث لقي البرنامج نجاحاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبلغ عدد الملتحقين فيه أكثر من 4000 مستفيد.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبد الرزاق القشعمي أن النجاح الذي حققه البرنامج في المرحلة الأولى شمل تدريب أكثر من 572 متدربًا ومتدربة في 27 دورة تدريب مختلفة في الرياض والمحافظات التابعة لها، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف فئة الضمان الاجتماعي لتطوير قدراتهم في الأعمال الحرفية، من خلاله دورات متنوعة مثل فن التجميل – صيانة الجوالات – فن التصوير - صناعة العطور.وأكد أن الجمعية تحرص على استكمال البرنامج بعد الجائحة مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية تحت شعار "نعود بحذر"، ويعد البرنامج الحرفي فرصة للشباب والفتيات للانطلاق لسوق العمل بعد تمكينهم واجتيازهم الدورات عن طريق تمويلهم بالقرض الحسن لبدء مشاريعهم الخاصة.يذكر أن "البرنامج الحرفي" ساهم في فتح مشاريع خاصة للمستفيدين بتمويلهم لنقلهم من الكفاف إلى العفاف.// انتهى //12:49ت م0076