أبها 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسوزعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير خلال هذا الأسبوع 778 جهازا لوحيا للطلاب والطالبات ، قدمتها مؤسسة "تكافل" الخيرية المختصة بدعم الطلاب والطالبات ، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم - عن بعد - ، مع شرائح بيانات للمرحلة الثانوية " الصف الثالث " .وأوضح مشرف برنامج دعم الطلاب والطالبات بتعليم عسير أحمد العكاسي أن دفعة أخرى سيتم توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق معايير الاستحقاق بالشراكة مع مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس ، مشيرا إلى أن "تكافل" تعتمد على تفعيل التقنية في أعمالها ومشاريعها ويشمل ذلك نظام أهلية الاستحقاق الذي يقوم بتحديد المستفيدين بناء على معالجة دقيقة لبيانات الطلاب وأولياء أمورهم والتي يتم جمعها من عدد من الجهات الحكومية.// انتهى //12:53ت م0077