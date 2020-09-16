أبها 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واساحتفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير خلال هذا الأسبوع بـ"اليوم العالمي للإسعافات الأولية" الذي يوافق الـ 12 من سبتمبر من كل عام، وذلك بإقامة عدد من الدورات في مجال الإسعافات الأولية.واشتملت الدورات التي قدمها مدربين مختصين، تبسيط طرق تقديم الإسعافات الأولية، وتطبيق بعض المهارات في كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي و إيقاف النزيف، بالإضافة للتعريف بـ(تطبيق أسعفني) وكيفية الالتحاق بالدورات التدريبية في الهيئة.وأوضح المتحدث الرسمي في هيئة الهلال الأحمر بمنطقه عسير محمد الشهري أنه تم اعتماد 6 دورات تقدم حتى نهاية الأسبوع الجاري ، وكذلك البرامج المخصصة لنشر ثقافة الإسعافات الأولية وأهميتها في إنقاذ المرضى والمصابين، داعيا إلى التسجيل في برنامج الأمير نايف للاسعافات الأولية عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني للاستفادة من ٨٠ دورة مجانية تقدمها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات.// انتهى //13:28ت م0090