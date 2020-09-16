الجزائر 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس مرسومًا رئاسيًا يستدعي الناخبين الجزائريين للمشاركة في الاقتراع في الاستفتاء العام حول الدستور الجزائري الجديد يوم الأول من نوفمبر المقبل.وأخبرت عن تأكيد الجزائر وإيطاليا، خلال استقبال الرئيس تبّون، وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي، أمس بقصر المرادية، على تعزيز التعاون الثنائي في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، وتبادل الخبرات في مجال الدفاع المدني والأمن في منطقة البحر المتوسط.وتطرقت إلى تواصل الجهود الدولية والإقليمية من أجل تسوية سلمية للأزمة في ليبيا، مشيرة إلى ترحيب الأمم المتحدة بكل مبادرة وكل جهود سياسية شاملة لدعم مسار إنهاء الصراع وإعادة الاستقرار إلى ليبيا وشمال أفريقيا ومنطقة المتوسط.وأخبرت عن إعلان السودان استعدادها لاستئناف التفاوض حول سد النهضة مع أثيوبيا ومصر في حال دعوة الاتحاد الأفريقي، مبرزة أن أثيوبيا اقترحت استئناف المفاوضات لكن الخرطوم تشدد على موقفها بعد المشاركة إلا إذا دعا الاتحاد الأفريقي إلى ذلك بصفته الجهة الراعية لإنهاء النزاع.// انتهى //13:30ت م0091