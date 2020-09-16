المدينة المنورة 28 محرم 1442هـ الموافق 16 سبتمبر 2020م واسأنهت أمانة المدينة المنورة أعمال الصيانة الزراعية التي تقوم بها في حديقة الملك فهد المركزية استعدادا لاستقبال الزوار والمتنزهين.ويهدف مشروع تطوير الحديقة المركزية إلى زيادة المسطحات الخضراء، والإسهام في تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى ممارسة الزوار للرياضة وفق أعلى المعايير والمواصفات، وتحسين المشهد الحضري, وتوفير بيئة ترفيهية آمنة وجذابة لأفراد المجتمع, ، وجعل الحديقة منطقة جذب سياحي إذ تعد الحديقة من أهم معالم المدينة المنورة.ويراعي مشروع التطوير دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع المجتمع من خلال توفير10 مواقف مخصصة للسيارات, كما أعدّت الأمانة ممرات خاصة لسهولة التنقل ووفرت الوسائل التي تساعد ذوي الإعاقة على الاستفادة من الحديقة والاستمتاع بها، وأبانت الأمانة أن من ضمن أعمال الصيانة إعداد جلسات للزوار وتسوية بعض المناطق، وتجهيز أماكن شواء مراعية فيها معاير السلامة العامة، كما تم صيانة منطقة البحيرة الصناعية والجبال المحيطة بها، والعمل على صيانة الملاعب الرياضية.// انتهى //13:44ت م0098