أبها 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسقدمت جمعية "الكوثر" الصحية بعسير أكثر من 50 ألف كمامة طبية لمنسوبي تعليم عسير، وذلك ضمن الشراكة بين الجمعية والإدارة وبدعم من صندوق الوقف الصحي.وأشار المدير التنفيذي للجمعية مسفر بن أحمد العسيري أنه تم اليوم تدشين هذه المبادرة بمقر إدارة تعليم عسير، مبيناً أن المبادرة تأتي في إطار مساندة الجمعية لأبطال المجتمع من التعليم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.يذكر أن جمعية" الكوثر" أطلقت 6 مبادرات صحية خلال جائحة كورونا المستجد (COVID-19) شارك فيها أكثر من 700 متطوع ومتطوعة تجاوز عدد المستفيدين فيها 293 ألف مستفيد.// انتهى //13:44ت م0099