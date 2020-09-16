الباحة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم، الموقع الإلكتروني لبوابة الباحة للاستثمار التي وجه سموه بإنشائها.واستمع سموه لشرح من وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القَلَطِي عن تفاصيل الموقع لبوابة الباحة للاستثمار وما يحتويه، مشيراً إلى أن البوابة تهدف إلى تطوير الاستثمار بالمنطقة ومحافظاتها وجلب المستثمرين من شركات ومطاعم وكافيهات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.وبين أن البوابة تحتوي على معلومات شاملة للمواقع والفرص الاستثمارية بالمنطقة، ومعلومات سياحية وتراثية ودليل للجهات الحكومية والأهلية وأخبار وصور عن الباحة ومحافظاتها، مفيداً بأنها تحتوي كذلك على جميع المواقع الاستثمارية بالمنطقة محددة بمواقعها الجغرافية والمساحات لتلك المواقع، وتحتوي على دراسات لمشاريع استثمارية يمكن إقامتها في المنطقة.ونوه سمو أمير المنطقة بالدعم السخي الذي تلقاه منطقة الباحة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما تشهده من تطور ملحوظ لهو دليل واضح على ذلك، مؤكداً بأن بوابة الباحة للاستثمار ستتيح للمستثمرين الاستثمار بالمنطقة بكل يسر وسهولة و تحقيقا لرؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //13:52ت م0102