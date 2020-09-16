اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام
الأربعاء 1442/1/28 هـ الموافق 2020/09/16 م واس
الكويت 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر33 نقطة ليبلغ مستوى 83ر5394 نقطة بنسبة صعود بلغت 63ر0 % .
وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر450 مليون سهم تمت عبر 14326 صفقة نقدية بقيمة بلغت 3ر56 مليون دينار كويتي .
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 5ر3 نقطة ليبلغ مستوى 82ر4328 نقطة بنسبة هبوط بلغت 08ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 01ر331 مليون سهم تمت عبر 7776 صفقة نقدية بقيمة 3ر16 مليون دينار .
وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر51 نقطة ليبلغ مستوى 97ر5933 نقطة بنسبة صعود بلغت 88ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر119 مليون سهم تمت عبر 6550 صفقة بقيمة 03ر40 مليون دينار .
وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 14ر4 نقطة ليبلغ مستوى 66ر4374 نقطة بنسبة هبوط بلغت 09ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 08ر301 مليون سهم تمت عبر 6376 صفقة نقدية بقيمة 8ر14 مليون دينار .
// انتهى //
13:55ت م
0103