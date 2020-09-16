الكويت 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر33 نقطة ليبلغ مستوى 83ر5394 نقطة بنسبة صعود بلغت 63ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر450 مليون سهم تمت عبر 14326 صفقة نقدية بقيمة بلغت 3ر56 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيس 5ر3 نقطة ليبلغ مستوى 82ر4328 نقطة بنسبة هبوط بلغت 08ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 01ر331 مليون سهم تمت عبر 7776 صفقة نقدية بقيمة 3ر16 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر51 نقطة ليبلغ مستوى 97ر5933 نقطة بنسبة صعود بلغت 88ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر119 مليون سهم تمت عبر 6550 صفقة بقيمة 03ر40 مليون دينار .وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 14ر4 نقطة ليبلغ مستوى 66ر4374 نقطة بنسبة هبوط بلغت 09ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 08ر301 مليون سهم تمت عبر 6376 صفقة نقدية بقيمة 8ر14 مليون دينار .// انتهى //13:55ت م0103