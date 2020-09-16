الجبيل 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسوقعت شركة مرافق للكهرباء والمياه بالجبيل وينبع اليوم، عقداً مع الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية بقيمة تبلغ (757,500,000) ريال وذلك لتنفيذ أعمال توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي "IWTP8" للمرحلة الرابعة في مدينة الجبيل الصناعية.ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة مرافق المهندس عبد الله بن خليفة البوعينين، ومدير عام الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية المهندس معاذ السحيباني، وذلك في مقر الشركة بالجبيل.وأوضح البوعينين، أن العقد يجسد التزام شركة مرافق بخططها الطموحة للتوسع في أعمالها ومواكبة النمو الصناعي والاحتياجات المتزايدة للمصانع في المدينة الصناعية من خلال استخدام أحدث التقنيات للمحافظة على البيئة والالتزام الكامل بالأنظمة البيئية للهيئة الملكية.وبين البوعينين أن الشركة تسعى لتقديم خدمات عالية المستوى تفي بمتطلبات النمو في المشاريع الصناعية التي تشهدها المملكة في إطار رؤيتها 2030، مضيفاً إلى أن هذه التوسعة ستمكن المحطة من معالجة مياه الصرف الصناعي بـ 125000 متر مكعب يومياً من النفايات السائلة إضافةً لسعتها الحالية.بدوره، أكد المهندس السحيباني قدرة الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية بسرعة تنفيذ المشروع وإنجازه بالمستوى والجودة التي تفي بتوقعات شركة مرافق.// انتهى //15:29ت م0137