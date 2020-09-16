مانيلا 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م الألمانيةلقي أربعة أشخاص مصرعهم نتيجة تحطمت مروحية تابعة للقوات الجوية الفلبينية بجنوب البلاد جراء تقلبات الطقس.وقال المتحدث باسم القوات الجوية الفلبينية الليفتانت كولونيل اريستيديس جالانج اليوم: إن المروحية من طراز (سيكورسكي إس76- إيه)، وكانت في طريقها إلى جزيرة جولو قادمة من مدينة زامبوانجا من أجل مهمة إجلاء طبي، وسقطت في مزرعة مطاط بإقليم باسلان على بعد 900 كيلومتر جنوب مانيلا.// انتهى //15:29ت م0138