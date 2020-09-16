عام / مصرع 4 أشخاص في حادث تحطم مروحية عسكرية في الفلبين
الأربعاء 1442/1/28 هـ الموافق 2020/09/16 م واس
مانيلا 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م الألمانية
لقي أربعة أشخاص مصرعهم نتيجة تحطمت مروحية تابعة للقوات الجوية الفلبينية بجنوب البلاد جراء تقلبات الطقس.
وقال المتحدث باسم القوات الجوية الفلبينية الليفتانت كولونيل اريستيديس جالانج اليوم: إن المروحية من طراز (سيكورسكي إس76- إيه)، وكانت في طريقها إلى جزيرة جولو قادمة من مدينة زامبوانجا من أجل مهمة إجلاء طبي، وسقطت في مزرعة مطاط بإقليم باسلان على بعد 900 كيلومتر جنوب مانيلا.
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15:29ت م
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