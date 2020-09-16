نجران 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسنفذت جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بشرق نجران أمس، دورة تدريبية عن بُعد، بعنوان "الشخصية القيادية"، بحضور 500 مستفيد.وتناولت الدورة مفهوم القيادة، ومستوياتها، وصفات القائد، ومستوياته، ودوره، واستمراريته، وأساليب وأنماط القيادة، والتحفيز، والبناء والتشجيع، والقدوة، والتمكين، والرؤية وفقاً لتحديد الخطط والاستراتيجيات، وأبعادها وأهدافها، وبناء العلاقات.وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح بن سالم الحارثي أن الجمعية تقدم دوراتها لجميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأطيافهم، حرصاً منها على بناء الفرد والرفع من قدراته في شتى مناحي الحياة للإسهام في التنمية المجتمعية الشاملة ومواكبة العصر ومتطلباته وتحقيق تطلعات ولاة الأمر.// انتهى //15:33ت م0141