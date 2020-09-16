الدمام 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم , مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء إبراهيم بن محمد السويلمي، يرافقه مدير إدارة التقنية المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي.ونوه سموه خلال الاستقبال بالأوامر الصادرة بشأن رفع قيود السفر للفئات المستثناة، مع وضع خطط شاملة للتعامل مع هذه الحالات، والتأكد من التزام جميع المستفيدين والعاملين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والبروتوكولات الصحية.واطلع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على تقرير جهود جوازات الشرقية خلال المدة الماضية، والخدمات التقنية التي أطلقتها، مؤكداً أهمية التعريف بالحالات المستثناة، والإجراءات المتبعة في التعامل معها، بما يضمن تيسير الحصول على الخدمات، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المديرية العامة للجوازات عبر منصة "أبشر"، والمتابعة المستمرة لسير العمل في منافذ المنطقة، والتأكد من الاستعدادات التقنية، ورفدها بالكوادر البشرية اللازمة، متمنيا سموه لمنسوبي جوازات الشرقية التوفيق في مهام عملهم.من جهته نوه اللواء السويلمي بالدعم المتواصل من سمو أمير الشرقية، وسمو نائبه، والاهتمام ومتابعة أعمال الجوازات، مشيرا إلى أن جوازات الشرقية أتمت استعداداتها لزيادة الحركة على المنافذ -وفق ما يرد من الجهات المختصة من تعليمات- وأنها كثفت من توعية كوادرها والمستفيدين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.// انتهى //15:34ت م0143