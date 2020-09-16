الدمام 28 محرم 1442هـ الموافق 16 سبتمبر 2020م واسزرعت أمانة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف خلال العام الماضي 1441هـ، أكثر من 13 ألف شجرة وزهرة في شوارع وحدائق ومتنزهات والواجهات البحرية في محافظة القطيف، وذلك ضمن الجهود البلدية لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري.وحرصت الأمانة على المحافظة على المظهر العام والارتقاء بالمرافق العامة ومنظومة المرافق الترفيهية وتكثيف أعمال التشجير والزراعة، وسعيها على زيادة الرقعة الخضراء وتجميل المحافظة، حيث بلغت مساحة المسطحات الخضراء 35 ألف متر مربع في العديد من مناطق المحافظة.وأكدت الأمانة استمرارها في تجميل المدينة وفق برنامج زمني يتم خلاله استبدال الزهور بحسب مواسم النمو, وسيتم التركيز على زراعة شتلات مختلفة بأصنافها وألوانها مع مراعاة تجانس أطوال الزهور مع تضاد الألوان.//انتهى//15:37ت م0144