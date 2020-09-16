الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأقامت جمعية "كيان للأيتام" ورشة عمل "الحوكمة وآلياتها" ضمن الاحتضان الكلي للجمعية برعاية مؤسسة الملك خالد، بحضور رئيسة مجلس إدارة الجمعية سمها الغامدي ونائبة الرئيس معالي الأستاذة نورة الفايز ، والمديرة التنفيذية شيخة العتيبي، وفريق العمل بالجمعية.وهدفت الورشة إلى التعريف بمفهوم حوكمة عمل الجمعيات، ومعيار الامتثال والالتزام، ومعيار الشفافية والإفصاح، ومناقشة مخرجات المرحلة.كما تطرقت الورشة إلى التعريف والتثقيف بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والتعاميم الصادرة من الوزارة والجهات المشرفة والمختصة، وقياس التزامها بمبادئ وممارسات الحوكمة، ومدى فاعلية أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة وقيامهم بالأدوار المطلوبة منهم، كما تم مناقشة التقرير الاسترشادي لحوكمة الجمعية.// انتهى//15:47ت م0148