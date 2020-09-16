مسقط 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف اليوم بمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وناقش معه القضايا والموضوعات ذات الشأن التجاري والصناعي الخليجي المشترك.واستعرض الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، ومن بينها مسيرة السوق الخليجية المشتركة بين الدول الأعضاء والاتحاد الجمركي الخليجي الذي ساعد في انسيابية تدفق السلع بين دول المجلس وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.// انتهى //15:56ت م0150