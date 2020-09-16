عمّان 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسعُقد في العاصمة الأردنية عمان اليوم اجتماع لممثلي الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين عبر الاتصال المرئي بحضور رئيسة اللجنة الفرعية للأونروا في الأردن وفلسطين القنصل السويدي العام بفلسطين جيسيكا أولوسون.وناقش الاجتماع أجندة الاجتماع المقبل للجنة الفرعية لوكالة الغوث الدولية (الأونروا) المقرر في 21 و 22 من الشهر الحالي، إضافة إلى سبل وآليات تطوير عمل اللجنة الفرعية للوكالة بما يساعدها على تحقيق أهدافها المتعلقة بدعم الوكالة، وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين.من جهتهم أعرب ممثلو الدول المضيفة خلال الاجتماع عن قلقهم من استمرار العجز المالي للوكالة، داعين إلى توفير موازنة مستدامة تكفي لتقديم الحماية وتوفير الخدمات الضرورية والأساسية لمنتفعيها.// انتهى //16:59ت م0174