الخرطوم 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأعلن النائب العام لجمهورية السودان تاج السر الحبر العثور على مواد متفجرة وقابلة أن تشكل خطرا أمنيا على السودان والدول المجاورة.وقال في تصريحات له اليوم: إن المواد المتفجرة بعد تحليلها من قبل الأدلة الجنائية مقارنة بكميتها يمكن أن تنسف العاصمة.وناشد المواطنين بالتعامل بدرجة من الوعي والتبليغ عن كل مايثير الشبهة، مؤكداً ان التحقيقات لازالت مستمرة مع المتهمين لكشف الحقائق.// انتهى //17:00ت م0175