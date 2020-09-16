عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ دولة السيد يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان
الأربعاء 1442/1/28 هـ الموافق 2020/09/16 م واس
الرياض 28 محرم 1442هـ الموافق 16سبتمبر 2020م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.
وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.
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17:15ت م
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