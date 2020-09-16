الرياض 28 محرم 1442هـ الموافق 16سبتمبر 2020م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.// انتهى //17:15ت م0177