صامطة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واستفقد محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة اليوم، مركز " السهي " ، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة.واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس المركز عبدالله السهلي عن المشاريع والخدمات المقدمة لأهالي المركز والقرى التابعة له من المشروعات التنموية والخدمات البلدية.واطلع على عدد من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمركز واستمع لشرح عن هذه المشاريع على الواجهة البحرية من رئيس البلدية المكلف المهندس محمد هتلان .// انتهى //17:21ت م0179