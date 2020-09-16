اقتصادي / لقاء للتعريف ببرامج رياديي ورياديات الأعمال بغرفة جازان غدًا
الأربعاء 1442/1/28 هـ الموافق 2020/09/16 م واس
جيزان 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس
تنظم غرفة جازان غدًا ، لقاءً تعريفيًا عن المرحلة السابعة لبرامج رياديي ورياديات الأعمال بمنطقة جازان ، وذلك عبر منصة " زوم " .
ويتضمن اللقاء التعريف ببرامج بنك التنمية الاجتماعية وبوابة غرفة جازان الالكترونية بقطاع المشروعات لتمكين شباب وفتيات الوطن لمواكبة مستجدات سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر وتحقيق رؤية 2030 .
كما يتضمن اللقاء التعريف بالمشروعات المدعومة التي تشمل مسار المشروعات الصغيرة والناشئة بمختلف القطاعات وبرامج دعم العربات المتنقلة ومشروعات عربات الطعام وبرامج دعم التوطين وبرنامج دعم الخريجين والتعريف بالخدمات الالكترونية .
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17:22ت م
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