جيزان 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واستنظم غرفة جازان غدًا ، لقاءً تعريفيًا عن المرحلة السابعة لبرامج رياديي ورياديات الأعمال بمنطقة جازان ، وذلك عبر منصة " زوم " .ويتضمن اللقاء التعريف ببرامج بنك التنمية الاجتماعية وبوابة غرفة جازان الالكترونية بقطاع المشروعات لتمكين شباب وفتيات الوطن لمواكبة مستجدات سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر وتحقيق رؤية 2030 .كما يتضمن اللقاء التعريف بالمشروعات المدعومة التي تشمل مسار المشروعات الصغيرة والناشئة بمختلف القطاعات وبرامج دعم العربات المتنقلة ومشروعات عربات الطعام وبرامج دعم التوطين وبرنامج دعم الخريجين والتعريف بالخدمات الالكترونية .// انتهى //17:22ت م0180