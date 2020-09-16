ظهران الجنوب 28محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسرأس محافظ ظهران الجنوب رئيس المجلس المحلي محمد فلاح القرقاح , اجتماع المجلس المحلي بحضىور أعضاء المجلس من المسؤولين والأهالي.واستعرض جدول الأعمال مناقشة احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها من المشاريع وترتيب أولوياتها، كما استمع المجلس لشرح من مدير تعليم ظهران الجنوب سعيد الوادعي عن سير العملية التعليمية في المحافظة وتذليل العقبات كافة أمام الطلاب والطالبات .وفي ختام الجلسة دشن القرقاح مبادرة"مركز الدعم الفني والتقني لمنصة مدرستي "التي تنفذها إدارة التعليم.// انتهى //17:22ت م0181