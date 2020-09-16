أحد المسارحة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة أحد المسارحة اليوم ، توزيع 500 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية يحيى بن داود محزري ، حرص الجمعية على التواصل الدائم مع المستفيدين والعمل على توفير احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها لزيادة روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع, وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من المواد الغذائية، وسد حاجتهم .// انتهى //17:22ت م0182