عرعر 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية مسابقة شعرية بمناسبة اليوم الوطني الـ90 .وحدد النادي شروطا للمشاركة وهي: أن يكون عدد الأبيات من 12 إلى 15 بيتا بالفصحى، وتحوي على الأقل 4 أبيات تخص المؤسس وجهوده في توحيد الوطن، و 4 أبيات للملك وولي عهده، وبيتين عن رؤية المملكة 2030، وبيتين عن استضافة المملكة لقمة العشرين، ولم يسبق للقصيدة نشرها أو تسجيلها، كما يحق للنادي طباعة ونشر القصائد المشاركة في إصدارات النادي .وأوضح النادي أن المشاركات تُرسل على البريد الإلكتروني للنادي : ‏adabinorth@hotmail.com ، وآخر موعد لإرسال المشاركات يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري .// انتهى //17:23ت م0183