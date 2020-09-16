الجبيل 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واساختتم قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل البرنامج التدريبي " فني معمل " وذلك بمشاركة 19 متدربا من شركة ارامكو السعودية على مدى 39 أسبوعا خلال عام 2020م .ويمثل البرنامج تجسيداً للشراكة الاستراتيجية القائمة بين شركة أرامكو السعودية وقطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل والذي يعمل على تقديم عدة برامج تدريبية متخصصة ومتنوعة من شأنها أن تصنع وتعد أجيال سعودية واعدة على مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة والإبداع عند الانخراط في سوق العمل في المجالات الصناعية والتقنية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.وقد تم تنفيذ البرنامج -عن بعد - في ظل جائحة وأزمة فايروس كورونا , وذلك حرصاً من قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل على سلامة المتدربين وإكمال المسيرة التعليمية دون تسجيل أي إصابات .// انتهى //17:29ت م0184