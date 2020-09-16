مسقط 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف مع معالي أمين عام وزارة المالية في سلطنة عمان الأستاذ ناصر بن خميس بن علي الجسمي، اليوم،في مقر وزارة المالية وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى سلطنة عمان.و جرى خلال الاجتماع بحث العديد من المجالات الاقتصادية ذات الشأن الخليجي المشترك وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، وسبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول المجلس في كافة المجالات المتعلقة بلجنة التعاون المالي والاقتصادي لاسيما في ضوء التحديات التي تواجهها دول المجلس والعالم بعد جائحة كورونا وبما يسهم في دفع مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي.// انتهى //17:32ت م0186