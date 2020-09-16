الرياض 28 محرم 1442هـ الموافق 16سبتمبر 2020م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:42ت م0188