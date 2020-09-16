الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسالتقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف بمقر مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع "موهبة", الطلبة المشاركين في مسابقة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2020 IOI قبيل بدء اختبارهم عن بعد مع دولة سنغافورة، وذلك بهدف دعم الطلاب السعوديين وتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية في المسابقة التي تعد من أعرق المسابقات العالمية في مجال الحاسب الآلي.ودعا معاليه الطلاب المشاركين في الأولمبياد إلى بذل أقصى الجهود ورفع اسم الوطن عاليا في هذه المسابقة الدولية، مبدياً امتنانه لكل الجهود التي بذلت في سبيل الوصول لهذه المرحلة وتمثيل الوطن بهذا الشكل المشرف، مؤكدا أن الآمال في ابن الوطن المبدع والموهوب كبيرة والطموحات أكبر.وعد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عقب لقاء الطلبة, القطاع الصناعي في المملكة من أهم القطاعات التي تستقطب المواهب, والطموح تجاه القطاع كبيرة، وقال: "نحن نبني صناعة مبنيه على الإبداع، وأن تكون المملكة قائدة لكثير من الصناعات، ولذلك العلاقة مع "موهبة" مهمة جدا"، وطلبتها نماذج وقدوة لكل شباب الوطن.وأشار إلى أن التقنية في عالم اليوم أصبحت القائدة، ودور الإنسان الحقيقي هو الإبداع، حيث حلت الأجهزة محل الكثير من الأعمال، بينما يبقى الإبداع العملة النادرة التي ستستمر، مشيداً بجهود "مؤسسة موهبة" في تبني المواهب المميزة والسعي نحو تطويرها والعمل عليها، بوصفهم العنصر والثروة الأهم.من جهته ثمن معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي, لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية زيارته للمؤسسة وتحفيز أعضاء الفريق السعودي من موهوبي المملكة خلال اختبارات الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2020.وأكد معاليه أن طلاب "موهبة" يملكون قدرات بشرية إبداعية فطرية، نجحت "موهبة" في استثمارها وتطويرها بما ينسجم مع رؤية 2030، وبدأت الجهات الحكومية والخاصة في الاستثمار فيهم واستقطابهم للاستفادة من درجة التأهيل العالية التي يملكونها والقدرة الابداعية التي تم تأهيلهم عليها.ولفت الأمين العام النظر إلى أن الفريق السعودي المشارك في الأولمبياد سبق وحقق جائزة في هذه المسابقة في العام الماضي 2019 التي تعد من أعرق مسابقات الحاسب الآلي، وسيتكرر ذلك بإذن الله في ظل التدريب الذي يخضعون له على مدار 3 سنوات مضت وأكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية على أيدي نخبة من أكبر مدربي علوم الحاسب على مستوى العالم.مما يذكر أن هذه المشاركة تعد الثانية للمملكة في هذه المسابقة، حيث حصد الفريق السعودي ميدالية برونزية في أولى مشاركاته عام 2019، ويضم فريق المملكة المشارك في المسابقة 4 طلاب وطالبات هم: (فارس إبراهيم بسيوني، ومحمد عبدالعزيز الرفاعي من إدارة ينبع الصناعية، والطالبة ريا يحيى أبو الجمال من إدارة تعليم جدة، ومحمد صادق السعد من إدارة تعليم الشرقية).ويعد الأولمبياد الدولي للمعلوماتية مسابقة برمجية تنافسية دولية سنوية لطلاب المدارس من المرحلة الثانوية، وأحد أولمبيادات العلوم الدولية الخمسة التي يتم تنظيمها حول العالم.// انتهى //18:31ت م0197