الأمم المتحدة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسنظمت الأمم المتحدة اليوم الاجتماع الافتراضي الأول بين عدد من العاملين والمؤثرين في القطاع الصحي من كل أنحاء ليبيا في كل من طرابلس وبنغازي وسبها لمواجهة جائحة كورونا.وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها اليوم أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تدعمها الأمم المتحدة ممثلة في برنامجها الإنمائي، وتنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للمختصين في مجال الرعاية الصحية لمواجهة جائحة كورونا من خلال لقاءات متزامنة عبر الاتصال المرئي.وأشارت البعثة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد 19) ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجة الثغرات في تقديم الخدمات على المستوى الفني.وأكدت البعثة أن هذه النقاشات ستسهم في زيادة الوعي حول الاحتياجات، وتخطيط الاستجابة للقضايا المتعلقة بالجائحة أملاً في بناء آليات طويلة الأجل للتعاون في مجال الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد.// انتهى //18:32ت م0198