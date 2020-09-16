بغداد 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسسقط اليوم صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء بوسط بغداد دون أن يُلحق خسائر أو أضرارا "بحسب خلية الإعلام الأمني العراقية" .وأفادت الخلية في بيان صحفي أن الصاروخ الذي اُطلق مِن حي العامل "جنوب غربي العاصمة العراقية" سقط على عمارة سكنية في مجمع القادسية السكني بالمنطقة الخضراء تحمل رقم 31 دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار .// انتهى //18:46ت م0200