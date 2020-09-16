الظهران 28 محرم 1442 هـ، الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) باقة من البرامج والفعاليات الثقافية المتنوعة احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ 90 للمملكة في المدة من 9 إلى 4 صفر 1442ه الموافق ( 21-26 سبتمبر 2020م)، حيث يخوض الزائر تجربة إثرائية مليئة بالأنشطة التفاعلية والعروض المسرحية والموسيقية تصل إلى 25 فعالية، وتهدف إلى تسليط الضوء على المواهب الوطنية المميزة، وثراء وتنوع التراث السعودي والجوانب الثقافية الفريدة الغنية بالإبداع والإنتاج المعرفي .ويقدم إثراء بهذه المناسبة معرض "مملكة الثقافات" الذي يروي للزوّار حكايات الأرض العامرة بالكنوز والإرث الحضاري والثقافي السخيّ الذي تزخر به المملكة، حيث يجمع المعرض بين التكوينات البيئية المذهلة وتنوع الناس فيها وإرثها الثقافي الغني في تجارب غامرة واستثنائية، ليأخذ الزوار في رحلة تربط شمال المملكة العربية السعودية بجنوبها وجبالها بسهولها وبحارها بإنسانها وتاريخها وقصص الناس التي تختزل حرفهم ولهجاتهم وأزيائهم. كما سيقدم المعرض محتوى ثريًا يجعل الزائر يرى المملكة العربية السعودية بشكل لم يسبق له مثيل .وتشتمل الفعاليات على عدد من العروض المسرحية تتضمن الحفل الشعري"أصوات" للشاعر عبداللطيف بن يوسف، الحاصل مؤخرًا على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي، ويأتي بصحبة فرقة موسيقية محلية ، فيما سيستمتع الزوّار بأجمل المقطوعات الموسيقية برفقة الموسيقيين السعوديين الشباب من "فرقة الفارابي" .كما تقام أنشطة ثقافية وترفيهية وتفاعلية متنوعة للشباب والعائلات، وورش عمل وعروض موسيقية تطل على نافذة التنوع والثراء التي تكتنز الثقافة السعودية، إلى جانب العرضة السعودية والحِرف اليدوية والأزياء التقليدية، علاوة على باقة من الألعاب والمسابقات المعرفية، للتعرف على بيئة المملكة وأبرز معالم الحياة البرية فيها، وأهم الأنماط الفنية التي تميز بعض زواياها الثقافية، إلى جانب تجارب متنوعة تتعلق بتراث المملكة العربية السعودية لم يخضها الزوّار من قبل، وتجارب طعام تقدم لهم أشهى الأكلات السعودية بلمسات عصرية مع الحفاظ على نكهاتها الأصيلة.وتمتد فعاليات " إثراء " خارج المركز حيث سيأخذ المركز برؤيته الإبداعية والطموحة إلى مواقع بارزة في مدينتي الخُبر والأحساء ضمن مبادرة فنية وإبداعية تهدف إلى إعادة تشكيل هذه المواقع وتحويلها إلى مشاريع فنية حيّة وملفتة للنظر بأسلوب إبداعي يكون مقصدًا لارتياد الزوّار ومحط جذب لأنظار الجمهور، وذلك تعزيزًا لرسالة إثراء كمنبع للإبداع والإلهام للعقول المتحمسة والطموحة عن طريق الفن، إلى جانب الإسهام في إنعاش الاقتصاد عبر دعم وتوفير منصات بيع لتقديم المنتجات وعرضها للعامة، ويشتمل البرنامج على تجديد سوق الخضار المحلي في حي العليا، مما سيخلق مناظر فنية جميلة وخلاّقة بما يتوافق مع توجه إثراء الإبداعي والفني والعناصر المميزة لليوم الوطني، حيث ستكون هناك مواقع تتميز بالفنون الملهمة والعروض الموسيقية المبهجة وسوق للمزارعين المحليين مخصص لدعمهم، فيما تتجه رؤية إثراء الفنية نحو مدينة الأحساء عبر رسم جدارية فنية تُحيي المكان وتضفي طابعًا إبداعيًا خاصًا فيه.ويستطيع زوّار المركز الاطلاع على برامج اليوم الوطني السعودي عبر موقع إثراء الإلكتروني https://www.ithra.com/، ويمكن للزائر اختيار الفعالية والبرنامج المناسب له الذي يتطلب الحجز مسبقًا. // انتهى //18:47ت م0202