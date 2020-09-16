الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتوررميح بن محمد الرميح، أسمى آيات الشكر والتقدير، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته رئيسًا للهيئة العامة للنقل بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.وأشاد معاليه بما تحظى به الهيئة العامة للنقل من دعم ورعاية واهتمام من لدُن القيادة الرشيدة، منوهاً بمتابعة واهتمام معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، سائلاً الله سبحانه أن يعينه على ترجمة هذه الثقة الملكية الغالية، وأن يوفقه للعمل مع منسوبي ومنسوبات الهيئة لما فيه خدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة تجاه تطوير وتنظيم صناعة النقل في وطننا الغالي. // انتهى //19:01ت م0205