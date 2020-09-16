حفر الباطن 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واستواصل صحة حفر الباطن حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "COVID19" في مدارس المحافظة لتوعية منسوبي التعليم بالإجراءات الوقائية.وقدمت الفرق التوعوية الإرشادات والتعليمات الوقائية، وأكدت على ضرورة ارتداء الكمامات، وغسل اليدين بالطريقة الصحيحة، وعدم المصافحة ، والتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين والحد من التجمعات في المكان الواحد وتعريفهم بطرق انتقال العدوى، وكيفية حماية أنفسهم، والأعراض التي تظهر على الشخص المصاب، إضافة إلى تقديم خدمة الفرز البصري.وتأتي هذه الحملات انطلاقاً من دور صحة حفر الباطن لتثقيف أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية ورفع معدل الوعي الصحي لديهم.// انتهى //19:08ت م0207