الدرب 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأعلنت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الدرب إطلاق مسابقتها في " الرسم " بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.وأوضح رئيس اللجنة عبدالعزيز بن محمد الشعبي أن اللجنة تشترط أن تركز الأعمال المشاركة هذا العام على " جهود الدولة في مكافحة جائحة فيروس كورونا "، مشيراً إلى أن يوم الثلاثاء المقبل هو آخر موعد لقبول المشاركات ، في حين أن العرض سيكون بممشى الفن في مدينة الدرب يوم الخميس الموافق للسابع من شهر صفر.وبيّن الشعبي أن اللجنة ستقدم جوائز مالية وتقديرية للفائزين والمشاركين في المسابقة.// انتهى //19:13ت م0208