القاهرة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واستوجهت طائرة نقل عسكرية مصرية إلى مطار الخرطوم محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مقدمة إلى الشعب السوداني الشقيق لتخفيف العبء عنهم في محنتهم الحالية.وأوضح المتحدث العسكري المصري عميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم أن تلك المساعدات تأتي في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة واستمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواصلة تكثيف الجسر الجوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضرري السيول بجمهورية السودان.// انتهى //19:19ت م0209