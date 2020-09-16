عرعر 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسنظمت جامعة الحدود الشمالية أمس ورشة عمل بعنوان ممارسة البحوث العلمية عالية التأثير ، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري، ، قدمها مساعد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية رئيس اللجنة التنفيذية الدائمة للممارسات التعليمية عالية التأثير الدكتور مهند المطيري، وفريق ممارسة البحوث الجامعية على مسرح كلية التربية والآداب.وأكد معالي رئيس الجامعة أهمية الجدية والعمل الدؤوب لكسب المهارات الكافية لتطبيق الممارسات عالية التأثير والتعرف على مكوناتها ومميزاتها وطرق تنفيذها والفئات المستهدفة بها لتكون عملية نقل الكفاءات الأساسية إلى الطلبة ضمن أعلى معايير الجودة بما يتيح للطلبة الاستفادة من إمكانات الجامعة وخبرات منسوبيها وخدماتها العلمية والتطبيقية والبحثية بما يعزز مستوى الخريج تلبية لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية التي تعول كثيراً على القدرات والموارد البشرية الوطنية المؤهلة.وفي نهاية الورشة أجاب المحاضرون عن أسئلة واستفسارات ومداخلات الحضور.// انتهى //19:23ت م0210