لندن 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأجرى وزير الخارجية البريطاني دومنك راب اليوم خلال زيارة رسمية إلى واشنطن محادثات مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس تناولت عملية السلام في الشرق الأوسط والملف الإيراني وغيرها من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وقال راب في بيان: "إنه من الرائع لقاء نائب الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض لمناقشة آخر التطورات في عملية السلام بالشرق الأوسط والتزامنا تجاه هونغ كونغ، وضرورة منع مساعي إيران لامتلاك سلاح نووي، إضافة إلى دعم عمليات تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد."// انتهى //19:48ت م0211