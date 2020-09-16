الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان (السعودية تحتفل باليوم الوطني 90 .. طموح يعانق السماء ) .ويشارك في الندوة نائب رئيس المنتدى وعضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الهيجان و عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة منى القحطاني و الكاتبة سياسية الدكتورة بينة الملحم و عضو المنتدى وعضو مجلس الشورى سابقا الدكتور خليل الخليل و الأكاديمي وعضو المنتدى الدكتور سعيد الغامدي و رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف سابقا جعفر الشايب بمشاركة المحلل السياسي من دولة الكويت الشقيقة الدكتور عايد المناع ويديرها رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور أحمد بن حسن الشهري وذلك من خلال برنامج زوووم (ZOOM) يوم الأثنين القادم 4 صفر 1442 هـ الموافق 2020/9/21م الساعة 9 مساء وسوف تنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب.// انتهى //19:57ت م0214