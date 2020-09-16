الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسواصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية تدريباته بمعسكره الحالي المقام بمدينة ينبع الصناعية ويستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الآسيوية والعربية والخليجية القادمة.وأدى "الأخضر"، اليوم، تدريباته على ملاعب الهيئة الملكية، بقيادة المدرب البرازيلي أليكس براغا، الذي قسّم الحصة التدريبية إلى فترتين صباحية ومسائية، حيث خضع اللاعبون في الفترة الصباحية لتدريبات لياقية مكثّفة، فيما أجري عدد من الجمل الفنية والتكتيكية في تدريبات الفترة المسائية، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب الترابي.وشهدت التدريبات حضور عضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي وعدد من الشخصيات القيادية في الهيئة الملكية بينبع الصناعية.وفي نهاية التدريب قدم بندر الأحمدي درعًا تذكاريًا نيابة عن رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى مدير عام الخدمات المساندة الدكتور فهد القرشي ، تقديرًا لجهود الهيئة الملكية في ينبع وتعاونهم الكبير في استضافة معسكر المنتخب.// انتهى //20:21ت م0216