السيح 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسعقدت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، فعاليات اللقاء الرابع من البرنامج التدريبي القيادي تحت عنوان "تمكين القيادات", بمشاركة نخبة من قيادات الجامعة وأعضاء من هيئة التدريس, وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.وأوضح عميد التطوير والجودة بالجامعة الدكتور فهد بن سعد السهلي أن البرنامج يهدف إلى تعميق قناعة المشاركين بقدراتهم القيادية، وإكسابهم سلوكيات القيادة التحويلية، واستكشاف الأنماط القيادية للمشاركين، وتطبيق أدوات قيادية في بيئة العمل، إضافة إلى تنمية قدرات فريق العمل بفاعلية، وتطبيق ممارسات قيادية في بيئة العمل، ونقل خبرات التعلم إلى فريق العمل.وأبان الدكتور السهلي أن من سيجتاز البرنامج من أعضاء هيئة التدريس سيحصل على شهادة المكتب العالمي لأكاديمية كبار المدربين GOOSTA.وأعرب عميد التطوير والجودة عن شكره وامتنانه لمعالي رئيس الجامعة، ووكيل الجامعة للتطوير والجودة على دعمهم غير المحدود في سبيل إنجاح هذه البرامج النوعية وكل ما يخدم تطوير معارف ومهارات وكفايات أعضاء هيئة التدريس بما يخدم رؤية ورسالة وأهداف الجامعة.// انتهى //20:21ت م0217