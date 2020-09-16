الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسيسعى الهلال السعودي حامل اللقب إلى تجديد فوزه على بختاكور الأوزبكي والتأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا في كرة القدم، وذلك عندما يلتقيان الخميس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.ويتصدر الهلال المجموعة برصيد 9 نقاط جمعها من ثلاثة انتصارات متتالية، كان آخرها على بختاكور الثاني بست نقاط يوم الاثنين 2 - 1 في مستهل عودة المنافسات، بعد التوقف منذ فبراير الماضي في غرب القارة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وتضم المجموعة شباب الأهلي دبي الذي أنعش آماله بتحقيقه فوزه الأول على حساب شاهر خودرو الإيراني (1-صفر) الذي يلتقيه مجددا غداً في الجولة ذاتها.ورغم ظروف الغيابات التي أثرت على الهلال بعد إصابة خمسة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، قدم حامل اللقب مباراة كبيرة أمام بختاكور ونجح في خطف الفوز في الوقت القاتل، وهو يتطلع الخميس إلى تكرار الفوز وضمان تأهله للدور ثمن النهائي, وفي المقابل يسعى باختاكور لرد اعتباره، لاسيما أنه قدم مستوى جيداً في المباراة الماضية، وكان قريباً من الخروج بالتعادل.// انتهى //20:25ت م0218