الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واستنظّم الهيئة العامة للغذاء والدواء غداً, ندوة علمية - عبر الاتصال المرئي - تزامنًا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام، حيث اختارت منظمة الصحة العالمية شعار "تأييد سلامة العاملين الصحيين" رسالة لهذا العام، تقديرًا للتحديات التي يواجهونها حالياً على الصعيد العالمي في ظل ظروف جائحة (كوفيد-19)، ولأهمية سلامة العاملين الصحيين ودورهم في سلامة المرضى.ويفتتح معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي الندوة بتكريم من أسهموا في سلامة المرضى من خلال رفع نسبة البلاغات عن مشكلات وحوادث الأجهزة والمنتجات الطبية ورصد الأعراض الجانبية للأدوية والإبلاغ عنها.وتشمل الندوة ثلاث جلسات يتحدث فيها مسؤولون ومتخصّصون من الهيئة العامة للغذاء والدواء والمركز السعودي لسلامة المرضى عن موضوعات تخصّ سلامة المرضى، وتناقش الجلسة الأولى "اشتراطات ومتطلبات الاستخدام الآمن للأجهزة الطبية داخل منشآت مقدمي الرعاية الصحية" تقدّمها أخصائية التقييم السريري دانه العتيبي وأخصائية التقييم السريري جمانة مسعودي.وتركّز الجلسة الثانية على "سلامة القوى العاملة في القطاع الصحي"، تقدمها أخصائية سلامة دواء في المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتورة بشرى خليفة، فيما تخصص الجلسة الثالثة لدور "الهيئة" في متابعة سلامة الأدوية بعد تسويقها، تقدمها أخصائية رقابة وإنذارات إيمان القضيب وأخصائية أول سلامة دوائية مرام الجبرين وأخصائي أول رقابة وإنذارات عبدالإله الزهراني.وتدعو الهيئة العامة للغذاء والدواء الممارسين الصحيين والمتخصصين والمهتمين لحضور الندوة -عبر الاتصال المرئي- من خلال التسجيل على الرابط: (http://sfda.sa/99902)، علمًا أن برنامج الندوة سيبدأ الساعة التاسعة صباحًا.// انتهى //20:26ت م0219