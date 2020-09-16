الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسيتطلع فريق الأهلي السعودي إلى تأكيد تفوقه على الشرطة العراقي وتحقيق الفوز الثاني عليه عندما يواجهه غداً ضمن المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.وأعلن الأهلي نفسه كأول الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 بفوزه في الجولة الماضية بهدف دون مقابل على الشرطة الذي يُنافس على بطاقة التأهل الثانية مع استقلال طهران الإيراني بعدما أعلن الوحدة الإماراتي انسحابه من البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوفه.وعانى الأهلي من عدة غيابات في الفترة الماضية, كان آخرها إصابة البوسني ألفيس ساريتش وياسر المسيليم قبل انطلاق البطولة بأيام معدودة، قبل أن يتعرض لاعبه الجديد حسن القيد لإصابة في المباراة الماضية أمام الشرطة ولم يكمل المواجهة التي حسمت لفريقه بهدف في الدقائق الأخيرة من الألماني ماركو مارين.ورغم تأهل الأهلي، إلا أنه سيدخل المباراة برغبة الفوز أو التعادل على أقل تقدير ليضمن صدارة المجموعة الأولى وانتظار وصيف المجموعة الثانية في ثمن النهائي, وفي الجانب الآخر، يمني الشرطة النفس بالخروج منتصراً لتعزيز حظوظه بمرافقة الأهلي للدور الثاني.// انتهى //20:28ت م0220