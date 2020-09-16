القطيف 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسناقشت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اليوم، معايير الأمن والسلامة في المباني المدرسية بمدارس القطيف، وذلك بمقر مكتب تعليم القطيف.واستعرض اللقاء كل ما من شأنه توفير وسائل السلامة للطلاب والطالبات داخل المدارس والمنشآت التعليمية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، إضافة إلى رفع مستوى الأداء لدى منسقي الأمن والسلامة وقادة المدارس، وتطوير العمل بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المدارس من خلال إطلاق برامج التدريب والتأهيل لمبادرة تحسين وسائل الأمن والسلامة في المباني المدرسية.وخلص اللقاء إلى تحقيق الريادة وترسيخ مفهوم الأمن والسلامة لدى الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم، وزيادة الوعي بأهميته داخل المدارس والمكتب.// انتهى //20:30ت م0221