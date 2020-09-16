الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واستوصل الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتفاق مع برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم يقضي بإنهاء الاستعانة بخدمات المدير الفني للبرنامج، الهولندي دامين هيرتوج، الذي سبق التعاقد معه للإشراف الفني على المنتخب السعودي تحت 19 عامًا خلال نهائيات كأس آسيا 2020 التي كان من المقرر إقامتها في أوزبكستان أكتوبر المقبل.وجاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم نظرًا لقرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل البطولة إلى وقت لاحق من العام المقبل بسبب ظروف جائحة كورونا، ورغبةً من برنامج الابتعاث بالاستفادة من خدماته خلال هذه الفترة، وتقرر الاتفاق مع المدرب السعودي صالح المحمدي لتولي مهمة الإشراف الفني على الأخضر الشاب خلال المرحلة المقبلة التي تتخللها العديد من الاستحقاقات أبرزها كأس آسيا تحت 19 عامًا في أوزبكستان، حيث سيقوم بمتابعة اللاعبين مع انطلاقة الدوري السعودي الممتاز للشباب تحت 19 عاماً السبت المقبل.ويمتلك المحمدي الحاصل على شهادة التدريب PRO سجلًا تدريبيًا بدأه عام 2009 حيث سبق له تدريب العديد من منتخبات الفئات السنية محققًا عددا من الإنجازات أبرزها قيادة المنتخب الأولمبي للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا بالصين 2018م، كما كان مساعدًا لمدرب منتخب الشباب تحت 20 سنة الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم "كوريا الجنوبية 2017"، إضافةً إلى عدد من المنتخبات السنية التي عمل معها مساعدًا في الجهاز الفني.من جانبه رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على دعمه المنتخبات الوطنية، وتذليل جميع العقبات من أجل تحقيق تطلعات الكرة السعودية التي شهدت مزيدًا من الإنجازات على مستوى المنتخبات خلال الفترة الماضية، كما شكر مدير برنامج الابتعاث هشام طاشكندي على تعاونه الكبير مع الاتحاد طوال الفترة الماضية راجيًا للبرنامج مزيدًا من النجاح.من جهته، شكر المشرف على المنتخبات السنيّة الدكتور خالد بن مقرن المدرب الهولندي هيرتوج وفريق عمله على ما بذلوه من جهود خلال معسكرات أبها والطائف وكرواتيا راجيًا لهم التوفيق في استكمال برنامج الابتعاث بإسبانيا.// انتهى //20:31ت م0222