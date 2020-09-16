واشنطن 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الدفاع الأميركية اليوم، وثيقة تحديد إستراتيجية الإدارة الأميركية لتقديم جرعات لقاح كوفيد-19 بآمان وفعالية للشعب الأمريكي بأسرع ما يمكن.وتوفر الوثائق، التي طوّرتها وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الدفاع ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، نظرة عامة على التوزيع الإستراتيجي، إلى جانب دليل مؤقت لبرامج الصحة العامة الحكومية والإقليمية والمحلية وشركائها، حول كيفية تخطيط وتفعيل استجابة التطعيم ضد كوفيد-19 في نطاق سلطاتها القضائية.وتحدد الإستراتيجية أربع مهام ضرورية لبرنامج لقاح كوفيد-19، تشمل الانخراط مع الشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين، والجمهور لتوصيل معلومات الصحة العامة حول اللقاح وتعزيز الثقة باللقاح والاستفادة منه، وتوزيع اللقاحات فور منح تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ، باستخدام منهجية تخصيص مرحلية مطورة بشفافية، وضمان الإدارة الآمنة للقاح وتوافر مستلزمات الإدارة، إضافةً إلى مراقبة البيانات اللازمة من برنامج التطعيم من خلال نظام تكنولوجيا المعلومات القادر على دعم وتتبع التوزيع والإدارة والبيانات الضرورية الأخرى.وأوضح مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد، أن المراكز تعتمد على سنوات التخطيط والتعاون مع شركاء الصحة العامة على مستوى الولاية والمحلية لضمان أن يكون لقاح كوفيد-19 الآمن والفعال، جاهزاً للتوزيع بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.وأشار ريدفيلد إلى أنه من خلال اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين، ستلعب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها دورًا حيويًا في اتخاذ القرار، بناءً على مدخلات الخبراء وأصحاب المصلحة، بشأن كيفية تخصيص جرعات اللقاح الأولية المحدودة وتوزيعها مع إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة بشكل موثوق بحلول يناير 2021.وقال: إن التخطيط التفصيلي مستمر لضمان التوزيع السريع بمجرد أن تصرح إدارة الغذاء والدواء أو توافق على اللقاح، مشيراً إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض، ستقدم توصيات لمن يجب أن يتلقى الجرعات الأوليّة.// انتهى //20:31ت م0223