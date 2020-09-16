جيزان 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسدشنت غرفة جازان اليوم، برنامج الفعاليات المصاحبة للاحتفاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة، وذلك بإطلاق الهوية الخاصة بها المصاحبة للهوية الرسمية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للترفيه "همَّة حتى القمَّة"، وحملت الهوية الخاصة بالغرفة شعار "متحدون يا وطن".وأوضح رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ، أن الغرفة تسعى مع شركائها في المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال والرياديين للمشاركة الفاعلة في التعريف بالحراك الاقتصادي وما وصلت له المملكة عموماً ومنطقة جازان بشكل خاص من تنوع في اقتصادها وتطور ونمو في مجالات الحياة كافة.وأشار إلى أن الهوية ترمز للنهضة الاقتصادية التي تحققت وتُعد من الركائز الرئيسة لرؤية 2030 وتوفير بيئة مشجعة لممكنات الأعمال الريادية، وتسليط الضوء على دور سائر أفراد المجتمع بوصفهم جزءًا من نسيج الوطن، ما يتطلب منهم المشاركة الفاعلة في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية ورفع مكانته بين الأمم والشعوب.وأضاف أن الهوية ترمز كذلك لالتزام المجتمع بالضوابط الوقائية الخاصة بمصفوفة الحماية الصحية والاجتماعية من تداعيات وآثار جائحة كورونا المستجد ورفع سقف التوقعات لتجاوز هذه الأزمة حتى انجلائها - بمشيئة الله تعالى -، لافتًا الانتباه إلى أن الهوية توزّعت على ثلاثة محاور وهي "الأفكار المثمرة والفرص الاستثمارية والالتزام الفاعل".// انتهى //21:30ت م0232