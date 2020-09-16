اجتماعي / لجنة الدعم الاجتماعي بينبع تعقد اجتماعها الأول
الأربعاء 1442/1/28 هـ الموافق 2020/09/16 م واس
ينبع 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس
عقدت لجنة الدعم الاجتماعي بمحافظة ينبع ، اليوم عبر الاتصال المرئي ، اجتماعها الأول ، برئاسة المحافظ سعد بن مرزوق السحيمي ، وبحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، والجهات الخيرية.
وفي بداية الاجتماع رحّب المحافظ بالحضور ، منوهاً بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، حول توحيد الجهود الخيرية والأعمال التطوعية .
وناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمّن البدء بعمل مسح اجتماعي وحصر جميع المستفيدين من الجهات الخيرية والعمل على دعمها من الشركات والمؤسسات بالمحافظة ، ووضع منصة إلكترونية موحّدة للجهات الخيرية والتطوعية كافة.
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21:31ت م
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