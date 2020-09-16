ينبع 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسعقدت لجنة الدعم الاجتماعي بمحافظة ينبع ، اليوم عبر الاتصال المرئي ، اجتماعها الأول ، برئاسة المحافظ سعد بن مرزوق السحيمي ، وبحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، والجهات الخيرية.وفي بداية الاجتماع رحّب المحافظ بالحضور ، منوهاً بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، حول توحيد الجهود الخيرية والأعمال التطوعية .وناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمّن البدء بعمل مسح اجتماعي وحصر جميع المستفيدين من الجهات الخيرية والعمل على دعمها من الشركات والمؤسسات بالمحافظة ، ووضع منصة إلكترونية موحّدة للجهات الخيرية والتطوعية كافة.// انتهى //21:31ت م0234