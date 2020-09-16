الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض خالد بن عبد الرحمن العريدي وأعضاء المجلس البلدي.وتسلّم معاليه التقرير الختامي لأعمال المجلس البلدي خلال العام 2019م، التي بلغت نسبة إنجازها 94%، واستعرضت الخطة التشغيلية للمجلس للعام الجاري 2020م، التي تضمّنت تنفيذ 108 برامج، وتقريراً عن واقع الحدائق العامة بمدينة الرياض مستندًا إلى دراسة علمية إحصائية أشرف عليها المجلس رصدت واقع الحدائق العامة في مدينة الرياض من ناحية الإنشاءات والمرافق، والإدارة والتنظيم، وسلوكيات المرتادين، وخلصت إلى جملة من التوصيات والمقترحات التطويرية لرفع جودة الخدمات المقدمة، بما يحقق الفائدة المرجوة منها.وتمنى معالي وكيل إمارة الرياض التوفيق لبرامج وخطط المجلس, مثمناً دورهم الفاعل في الرصد والتخطيط التنموي.// انتهى //21:32ت م0235