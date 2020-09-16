ينبع 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسالتقى مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي أمس، بأولياء أمور الطلاب والطالبات في المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.وجرى خلال اللقاء المفتوح الذي نظّمه الإشراف التربوي عبر تطبيق "zoom"، وبحضور عدد من القيادات التعليمية، مناقشة دور الأسرة وأولياء الأمور في دعم أبنائهم ومتابعتهم في رحلتهم التعليمية عن بعد.وأكد مدير تعليم ينبع لأولياء الأمور بالمحافظة على تحقيق أهداف التعليم من خلال منظومة متكاملة يشترك فيها الأسرة والمدرسة وأفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، مبينًا أن برامج العمل التربوي في منصة مدرستي يعطي الدور الأكبر لأولياء الأمور للإسهام في دعم العملية التعليمية من خلال المساندة والمتابعة المستمرة للتحصيل العلمي لأبنائهم، ودعم دور المدرسة لتعزيز جوانب التعلّم ومتابعة الأبناء من خلال الدراسة عن بعد.وأوضح العطوي أن المدرسة الافتراضية لا تستطيع تطوير عملها وتحقيق أهدافها والمضي قدما في هذا الطريق بدون عمل مخطّط وجهد منظّم ومشترك مع أولياء الأمور وكل ما تحتاجه الأسرة في هذه الفترة هو متابعة الأبناء في تحصيلهم الدراسي عن طريق منصة مدرستي أو قنوات عين؛ لتحسين الأداء الدراسي من خلال تقديم الدعم باستغلال الوسائل التعليمية عن بعد التي وفرتها الوزارة، بما يضمن استمرار رحلة الأبناء التعليمية بنجاح.وبين لأولياء الأمور, أن جوهر العملية التعليمية عن بُعد من خلال منصة "مدرستي" يرتكز على دور الطالب في الاستعداد النفسي والمعرفي و ذلك بتوفير البيئة التعليمية المناسبة والدعم المعنوي والحسي من خلال المتابعة المباشرة أثناء العملية التعليمية والدخول والمتابعة المستمرة إلى المنصة لتفعيل الأدوار والتواصل مع المدرسة، بما يضمن تحقيق أفضل المخرجات ذات العائد الإيجابي الكبير على الطلاب والطالبات، مشيداً بالجهود الذي يبذلها فريق العمل على مستوى الإدارة والمجتمع التعليمي.// انتهى //21:33ت م0237