جيزان 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسنظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقه جازان اليوم، ورشة عمل بعنوان استثمار مرافئ الصيادين بمنطقه جازان، على مسرح غرفة جازان.واستعرض مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف، دور الوزارة في تعزيز الاستثمارات نحو المجالات المعززة لرؤية المملكة 2030 الهادفة لتحقيق الاستثمار في مجال الثروة السمكية وتعزيز الاستثمار في مرافئ الصيادين بمنطقه جازان.وقدم مدير عام إدارة الثروة السمكية بالوزارة الدكتور على الشيخي، عرضًا مرئيًا عن الفرص الاستثمارية والمؤشرات الاقتصادية، وآلية الاستثمار والمحفزات، ومحاور الاستثمار كافة.وجرى خلال ورشة العمل استعراض دور غرفة جازان وجهودها لمساعده المستثمرين ورجال الأعمال، ودور صندوق التنمية الزراعي ودعمه المستثمرين في المجالات الزراعية والبحرية وتسهيل الدور التمويلي للمستثمرين.كما تضمّنت الورشة نقاشات حول تعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة لتطوير البنية التحتية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية، وبرامج التمويل المخصّصة لتطوير المرافىء.// انتهى //21:33ت م0238